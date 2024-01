3 gen 2024 12:38

IL BLITZ A BEIRUT ALLONTANA IL CESSATE IL FUOCO – L’EGITTO HA “CONGELATO” IL SUO RUOLO DI MEDIATORE TRA ISRAELE E HAMAS PER UNA TREGUA, DOPO L’UCCISIONE DEL NUMERO 2 DEL GRUPPO TERRORISTICO, SALEH AL-AROURI, IN UN RAID IN LIBANO – PER NETANYAHU È IL PRIMO VERO SUCCESSO NELLA GUERRA, MA UN EVENTUALE ALLARGAMENTO DEL CONFLITTO È PROPRIO QUELLO CHE NON VOLEVANO GLI AMERICANI, SEMPRE PIÙ IRRITATI DA “BIBI”