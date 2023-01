BOLSONARO PEGGIO DI UN TEPPISTA – DOPO ESSERE STATO SCONFITTO ALLE ELEZIONI L’EX PRESIDENTE DEL BRASILE PER RIPICCA HA DISTRUTTO L’APPARTAMENTO PRESIDENZIALE DEL PALACIO DA ALVORADA A BRASILIA – L’ATTUALE MOGLIE DEL NEO-ELETTO LULA È RIMASTA SENZA PAROLE QUANDO HA VISTO FINESTRE ROTTE, TAPPETTI STRAPPATI, DIVANI BUCATI E TANTI ALTRI DANNI – BOLSONARO È ORA NEGLI STATI UNITI E STA PENSANDO DI PRENDERSI LA CITTADINANZA ITALIANA PER…. - VIDEO

Estratto dell’articolo di Daniele Mastrogiacomo per www.repubblica.it

BOLSONARO CON MAGLIA DELLA LAZIO

Prima di partire per gli Usa, dove si è rifugiato con la moglie Michelle e la figlia Laura, Jair Bolsonaro ha praticamente distrutto l’appartamento presidenziale del Palacio da Alvorada a Brasilia. Lo ha scoperto Janja, Rôsangela da Silva, ultima e terza moglie di Lula durante un sopralluogo nella sede dove andrà a vivere con il nuovo presidente del Brasile.

È rimasta turbata e quando è tornata la seconda volta si è fatta accompagnare da una giornalista di Globo tv per testimoniare con delle immagini lo scempio. Tappeti strappati, divani bucati e lacerati in più punti, infiltrazioni nei muri, finestre rotte e opere d’arte, come dipinti di pregio, abbandonate all’esterno e rovinate dal sole. Mancano anche alcuni pezzi che facevano parte della collezione storica del palazzo da sempre adibito a residenza ufficiale dei capi di Stato. Un vero disastro.

Nel salone di rappresentanza il pavimento in marmo ha punti sollevati e parti staccate. Bolsonaro aveva portato via tutto. Ha lasciato solo una penna a sfera, di quelle usa e getta, appoggiata sulla scrivania della biblioteca dove si tenevano le visite ufficiali. Il resto è sparito. Non si sa se lo abbia conservato da qualche parte o semplicemente dato a amici e conoscenti. […]

Palacio da Alvorada a Brasilia

Chiuso nel suo mega appartamento di due piani a Orlando, di proprietà dell’ex campione di arti marziali brasiliano José Alvo, l’ex capitano sconfitto alle ultime elezioni starebbe meditando seriamente di chiedere la cittadinanza italiana. Può farlo in virtù della sua discendenza dai nonni, sia paterni sia materni, originari del nostro paese. […]

lula giuramento a brasilia 2

L’Italia ha un debito con lui per la cattura e l’estradizione di Cesare Battisti. Soprattutto Matteo Salvini che con Bolsonaro ha sempre avuto una sintonia e un rapporto privilegiati.

