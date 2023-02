BOLSONARO, TU VUO’ FA’ L’ITALIANO PER NON FINIRE IN CARCERE – DALLA FLORIDA, DA DOVE RISCHIA DI ESSERE CACCIATO PERCHE' IL SUO VISTO DIPLOMATICO È SCADUTO, L'EX PRESIDENTE BRASILIANO LANCIA UN MESSAGGIO A ROMA: “I MIEI NONNI ERANO DI PADOVA. IN BASE ALLA VOSTRA LEGGE, SONO ITALIANO. CON POCHISSIMA BUROCRAZIA AVREI LA PIENA CITTADINANZA” – IL POPULISTA POTREBBE CERCARE RIFUGIO NEL NOSTRO PAESE PER SFUGGIRE ALL’EVENTUALE CONDANNA PER L’ASSALTO AL PARLAMENTO DI BRASILIA…

jair bolsonaro

«Sono italiano. Il mio nome è Bolsonaro, i miei nonni erano di Padova. In base alla vostra legge, sono italiano», dice l’ex presidente brasiliano al Corriere , che gli chiede se stia facendo domanda di cittadinanza in Italia. «Con pochissima burocrazia — aggiunge — avrei la piena cittadinanza».

Anche la prima moglie di Lula ottenne la cittadinanza italiana, dichiarando: «Voglio che i miei figli abbiano un futuro» (frase non ideale mentre suo marito era presidente). A oggi Jair Bolsonaro non ha fatto richiesta, ci dice l’ambasciatore d’Italia in Brasile Francesco Azzarello.

bolsonaro salvini

Scaduto a fine gennaio il visto diplomatico con cui arrivò in Florida il 30 dicembre, due giorni prima della fine del suo mandato (evitando di assistere all’insediamento del successore Lula), Bolsonaro vede il suo prossimo futuro in Florida, dove ha fatto richiesta di visto turistico per sei mesi.

[…] Quando tornerà? «Domani, tra sei mesi oppure mai. Non lo so». A Washington 41 deputati democratici chiedono a Biden di non «dare rifugio» a un ex presidente che è sotto indagine per l’assalto dell’8 gennaio dei suoi sostenitori ai palazzi del potere di Brasilia — rivolta che a molti ha ricordato quella dei trumpiani al Congresso americano. Ma Bolsonaro prende le distanze: «Non è stata la nostra destra, il nostro popolo» (la tesi dei suoi sostenitori è che sia opera di infiltrati).

BOLSONARO CON MAGLIA DELLA LAZIO

Nella Florida paradiso populista, un ex presidente però non può accontentarsi del sole e dei parchi Disney. Jair ha iniziato a tenere eventi che somigliano in piccolo ai comizi trumpiani. Lo avviciniamo di martedì sera, in un portoghese improvvisato (non parla l’inglese) ai margini del Grande Incontro organizzato a Orlando dal gruppo Yes Brasil-Usa […]

Bolsonaro non è Trump: parla solo per 20 minuti. Ma alcune frasi sono un deja-vu. «Quel che è accaduto durante le elezioni è uno choc per molte persone», afferma riferendosi alla sua sconfitta e lasciando l’ombra di possibili brogli. «Non sono mai stato più popolare. Alla fine siamo rimasti con un punto interrogativo nella testa. Ma affronteremo questo momento e, a Dio piacendo, vinceremo insieme». E di Lula, che vedrà Biden a Washington il 10 febbraio, dice: «Se continua come in questi 30 giorni, il governo non durerà». […]

BOLSONARO IN OSPEDALE IN FLORIDA

Per la prima ora (metà dell’evento) Bolsonaro è rimasto seduto in poltrona sul palco senza dire una parola. Ha i capelli tagliati di fresco dal prete evangelico David Watson (che aveva promesso in video di fargli «un taglio alla Neymar, la cresta»: scherzava o ha prevalso una scelta più conservatrice). Sorride compiaciuto mentre i cantanti e i video esaltano il «miglior presidente del Brasile» e il pubblico grida: «Mito, mito». […]

