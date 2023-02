22 feb 2023 11:51

BOMBA O NON BOMBA: ZELENSKY DIMOSTRA DI NON SAPER NULLA DI BERLUSCONI - IL PRESIDENTE UCRAINO SBAGLIA QUANDO DICE CHE “CASA DI BERLUSCONI NON È MAI STATA BOMBARDATA". NON RICORDA QUANDO VITTORIO MANGANO (“LO STALLIERE DI ARCORE”) PIAZZÒ UNA BOMBA RUDIMENTALE, "FATTA QUASI CON AFFETTO", DAVANTI ALLA VILLA DEL CAV - CERTO PERÒ A SILVIO NON SONO ENTRATI CON I CARRI ARMATI IN GIARDINO – LE INTERCETTAZIONI BERLUSCONI-DELL’UTRI IN MERITO ALL'ATTENTATO