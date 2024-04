25 apr 2024 09:45

LA BOMBA SANTANCHÈ È PRONTA A ESPLODERE SUL GOVERNO – LA PROCURA DI MILANO CHIEDERÀ IL PROCESSO PER LA MINISTRA DEL TURISMO PRIMA DELLE ELEZIONI EUROPEE DI GIUGNO. QUANDO? ANCORA NON SI SA, VISTO CHE IL PROCURATORE AGGIUNTO, LAURA PEDIO, A BREVE LASCERÀ MILANO PER DIVENTARE PROCURATORE A LODI – IERI È STATO INTERROGATO PAOLO CONCORDIA, COLLABORATORE DI “VISIBILIA EDITORE”, INDAGATO PER TRUFFA AI DANNI DELL’INPS INSIEME ALLA “PITONESSA” E AL SUO COMPAGNO, DIMITRI KUNZ…