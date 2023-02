BONACCINI, MAGNA TRANQUILLO: OGNI VOLTA CHE SI SCHIERA IL "PARTITO DEGLI ARTISTI", DI SICURO PERDE – DOPO PAOLA TURCI, LEVANTE, CLAUDIO AMENDOLA E LINO GUANCIALE, LA CANDIDATA MULTIGENDER ALLA SEGRETERIA PD ELLY SCHLEIN INCASSA PURE L’ENDORSEMENT DI OLIVIERO TOSCANI CHE DEFINISCE BONACCINI “UN TAMARRO, NOIOSISSIMO. MI SEMBRA UN DIRETTORE DELLE POMPE FUNEBRI”

Interpellato dall’Adnkronos, il fotografo Oliviero Toscani ha rimarcato di non avere alcun dubbio su chi votare alle primarie Pd: “Voto Elly Schlein perché è una persona intelligente e talentuosa e se vincesse lei cambierebbe tutto”. Come molti altri sostenitori dem, Toscani ha una certezza: la trentasettenne può garantire la svolta al partito, un nuovo corso fatto di vittorie elettorali e di “programmi”.

Il sostegno alla Schlein ha spinto Toscani a spendere parole tutt’altro che positive per Bonaccini, definito in primis “noiosissimo”. Ma non solo: per il fotografo la vittoria del governatore “farebbe estinguere il partito”. E ancora: “Bonaccini è di una noia mortale e un po’ tamarro. È sicuramente un brav'uomo ma mi sembra un direttore delle pompe funebri”.

Definizioni al miele, una sviolinata in piena regola quella di Toscani per la Schlein. Anche se il confronto televisivo tra i due contendenti alla segreteria Pd non ha visto vincitori, se non la noia: “La Schlein è una persona di altissima qualità ma in tv non ha reso, e mi dispiace. È stata troppo educata, troppo moderata. A volte le cose bisogna dirle senza troppi filtri, vanno dette così come sono”.

Le speranze di Toscani sono tutte rivolte verso l’ex europarlamentare dem:“Spero che gli italiani capiscano e la votino, anche se purtroppo noi italiani siamo dei 'ciula’”. Il voto è alle porte, ma la Schlein può fare affidamento all’ennesimo endorsement: prima di Toscani, avevano già manifestato supporto diversi esponenti del mondo dello spettacolo, basti pensare a Levante, Paola Turci (“Sei giovane ma hai le spalle già forti per accollarti questo peso (morto)”), Claudio Amendola e Lino Guanciale.

