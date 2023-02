BOOM! ANDREA DELMASTRO, SOTTOSEGRETARIO MELONIANO ALLA GIUSTIZIA, È INDAGATO DALLA PROCURA DI ROMA PER AVER RIVELATO AL COINQUILINO, GIOVANNI DONZELLI, IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL DAP SULLE CONVERSAZIONI IN CARCERE DEL TERRORISTA ANARCHICO ALFREDO COSPITO – SARÀ ASCOLTATO DOMANI DAI GIUDICI…

DONZELLI PINOCCHIO E DELMASTRO GEPPETTO - MEME BY EMILIANO CARLI

Estratto dell’articolo di Francesco Olivo per www.lastampa.it

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è indagato dalla procura di Roma. Il dirigente di Fratelli d'Italia […] ha rivelato il contenuto di una relazione del Dap sulle conversazioni in carcere dell'anarchico Alfredo Cospito al suo compagno di partito Giovanni Donzelli, il quale le ha utilizzate per attaccare i deputati del Pd in un dibattito parlamentare alla Camera. […] Delmastro sarà ascoltato domani dai giudici.

