BOOM BOOM BIDEN! – CHE GUAIO PER "SLEEPY JOE": IL PROCURATORE SPECIALE, DAVID WEISS, CHIEDERÀ L'INCRIMINAZIONE DEL FIGLIO DEL PRESIDENTE, HUNTER, PER POSSESSO ILLECITO DI ARMA DA FUOCO E, FORSE, PER REATI FISCALI – IL "RAMPOLLO" SVALVOLONE È ANCHE SOTTO INCHIESTA PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUI LOBBISTI CHE OPERANO PER CONTO DI ENTITÀ STRANIERE – SECONDO UN SONDAGGIO DELLA CNN, IL 61% DEGLI AMERICANI È CONVINTO CHE IL PRESIDENTE SIA COINVOLTO NEGLI AFFARI DEL FIGLIO IN UCRAINA E CINA…

Estratto dell'articolo di Stefano Graziosi per “La Verità”

Il procuratore speciale, David Weiss, chiederà l’incriminazione di Hunter Biden per possesso illecito di arma da fuoco entro la fine di settembre. A renderlo noto è stato l’altro ieri il dipartimento di Giustizia americano. Inoltre, secondo la Cnn, Weiss starebbe valutando se incriminarlo anche per reati fiscali. […]

Che il figlio di Joe Biden avrebbe subito un processo era diventato altamente probabile dopo che, a luglio, era improvvisamente saltato il controverso accordo di patteggiamento che aveva in precedenza stretto con la procura federale del Delaware. Non solo. Hunter Biden continua ad essere sotto inchiesta per potenziale violazione della legge statunitense che impone la registrazione ai lobbisti operanti per conto di entità straniere. Non è dunque escluso che possano arrivare in futuro ulteriori accuse contro di lui: accuse che potrebbero riguardare direttamente i suoi controversi affari internazionali.

È la prima volta che il figlio di un presidente americano in carica si avvia ad essere incriminato: una nuova tegola per Biden, man mano che le elezioni presidenziali del 2024 si avvicinano. Dal canto loro, i repubblicani restano guardinghi. Non si fidano affatto di Weiss, che accusano di aver raggiunto con Hunter un accordo di patteggiamento troppo blando, quando era semplicemente procuratore federale del Delaware.

[...] i deputati repubblicani, che hanno appena chiesto di visionare le comunicazioni tra la procura e il team legale di Hunter, stanno proseguendo le loro inchieste parlamentari su di lui.

L’altro ieri, il presidente della commissione Sorveglianza della Camera, James Comer, ha reso noto che, il 4 dicembre 2015, l’allora socio di Hunter, Eric Schwerin, mandò all’ufficio dell’allora vicepresidente Biden delle dichiarazioni da inviare ai media sui controversi rapporti tra lo stesso Hunter e l’azienda ucraina Burisma (nel cui board era entrato nel 2014). «Il vicepresidente ha dato l’autorizzazione», rispose a Schwerin l’ufficio di Biden.

Si tratta di una circostanza che smentisce ulteriormente la versione dell’attuale inquilino della Casa Bianca, che –ad agosto 2019– aveva detto di aver eretto «un muro» tra la sua attività da vicepresidente e gli affari del figlio. E infatti gli americani cominciano a nutrire seri dubbi.

Un sondaggio della Cnn pubblicato ieri ha rilevato che, secondo il 61% dei rispondenti, Biden è coinvolto negli affari del figlio in Ucraina e Cina. Inoltre, il 55% ritiene che il presidente abbia agito in modo inappropriato per quanto riguarda l’indagine penale su Hunter.

Insomma, l’inquilino della Casa Bianca si trova sempre più in difficoltà. Come testimoniato alla Camera dall’ex socio di Hunter, Devon Archer, lo stesso Hunter mise più volte in comunicazione il padre con i suoi partner in affari per aumentare la propria influenza ai loro occhi. Inoltre, Biden, da vicepresidente, ha partecipato ad almeno due cene a Washington con alcuni controversi soci del figlio: l’oligarca russa, Elena Baturina, e il magnate kazako, Kenes Rakishev. Entrambi avevano versato del denaro alla società di Hunter. [...]

