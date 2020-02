IL BORDELLO IOWA SLITTA A STANOTTE: ANCORA NIENTE RISULTATI, E C'È CHI SOSPETTA UN COMPLOTTO ANTI-SANDERS, UN MODO PER TOGLIERGLI LA PRIMA VITTORIA E TENERE IN VITA BIDEN - I CANDIDATI SONO GIÀ PARTITI PER IL NEW HAMPSHIRE DOVE SI VOTA TRA UNA SETTIMANA, E IL PRESUNTO SCONFITTO JOE NON A CASO ''GUARDA OLTRE'' E SI FA FORTE DEGLI ENDORSEMENT DI CAROLINE KENNEDY E ALTRI

USA 2020: DEM, RISULTATI IOWA SLITTANO IN SERATA

(ANSA) - Il partito democratico dell'Iowa ha annunciato che prevede di diffondere i risultati dei caucus di ieri per le presidenziali nella tarda giornata di oggi, ossia nella notte italiana. Il presidente del partito Troy Price ha spiegato che si stanno verificando manualmente i voti con i backup cartacei ma che il sistema "è più lungo del previsto".

joe biden 1

TRUMP SARCASTICO SUI DEM, DARANNO LA COLPA ALLA RUSSIA

(ANSA) - "Quando i democratici cominceranno a scaricare la colpa sulla Russia invece di ammettere la loro incompetenza per il disastro del voto appena accaduto nel grande stato dell'Iowa?": così Donald Trump torna a twittare dopo la debacle della macchina elettorale democratica in Iowa.

BIDEN GUARDA GIÀ OLTRE IOWA, 'HO ENDORSEMENT CHIAVE'

LA NEO AMBASCIATRICE USA IN GIAPPONE CAROLINE KENNEDY A TOKYO

(ANSA) - Joe Biden guarda già oltre l'Iowa, dove in attesa dei risultati si profila per lui una disfatta, e rilancia la sua sfida per la Casa Bianca rendendo noti "come segno di forza dopo i caucus in Iowa, endorsement chiave" in South Carolina, Virginia, California, Alabama e Arkansas, stati decisivi nelle prime tappe delle primarie, nel Super Tuesday e negli stati in bilico". Sostegni che "illustrano l'ampio appeal e la capacita' unica di Biden di vincere la nomination, battere Trump e unire il Paese".

"Gli endorsement di oggi dimostrano la diversità della coalizione che Biden sta mettendo insieme e che è cruciale non solo per vincere la nomination ma per vincere la Casa Bianca", spiega la sua campagna. L'ex vice di Obama ha incassato i sostegni, tra gli altri, del segretario di stato della California Alex Padilla, dell'ex governatore e dell'ex attorney general dell'Arkansas, David e Mark Pryor, e dell'ex govenatore del South Carolina Jim Hodges.

USA 2020:BIDEN INCASSA APPOGGIO CAROLINE KENNEDY, FIGLIA JFK

joe biden 3

(ANSA) - Caroline Kennedy, la figlia di John Fitzgerald Kennedy, appoggia Joe Biden per la Casa Bianca. Biden "è la scommessa migliore" del partito democratico "per vincere la Casa Bianca, conservare la maggioranza alla Camera e tentate l'affondo sul Senato", dice Caroline Kennedy.

USA 2020:BUTTIGIEG,FRUSTRATO E IMPAZIENTE PER RISULTATI IOWA

(ANSA) - "Frustrato e impaziente" di conoscere i risultati dei caucus. Così Pete Buttigieg già arrivato in New Hampshire, dove l'attendono nuovi appuntamenti elettorali in vista del voto dell'11 febbraio. Appuntamenti al 'buio' visto che dei risultati dell'Iowa non c'è traccia: "Non ho alcuna informazione" privilegiata "dal partito democratico dell'Iowa", aggiunge Buttigieg precisando però di credere fermamente nei risultati e di non avere dubbi sulla loro integrità.

USA 2020:BUTTIGIEG,IN NEW HAMPSHIRE SARÀ ALTRA NOTTE STORICA

(ANSA) - "Fenomenale": così Pete Buttigieg ha definito la sua sua perfomance nei caucus in Iowa, dove in attesa dei risultati si profila per lui il secondo posto dietro a Bernie Sanders. "Dicevamo che non dovevo neppure esserci lì. Ed ora siamo qui, nella posizione in cui siamo, in New Hampshire per quello che tra una settimana pensiamo sarà un'altra notte storica", ha aggiunto l'ex sindaco di South Bend, già sbarcato nello Stato dove l'11 febbraio ci sarà la seconda tappa delle primarie democratiche per le presidenziali.

pete buttigieg

USA 2020: SHADOW LA SOCIETÀ DIETRO L'APP DEL FLOP IN IOWA

(ANSA) - Si chiama Shadow la società dietro l'app della 'debacle' democratica in Iowa. Piccola società basata a Washington, Shadow è legata alla no profit progressista Acronym. Secondo indiscrezioni, il partito democratico dell'Iowa avrebbe pagato poco più di 63.000 dollari per Shadow e l'app, riporta la Cnn, potrebbe essere usata anche per le primarie in Nevada. Dietro Shadow ci sarebbero Gerard Niemira e Krista Davis, che hanno lavorato nella campagna di Hillary Clinton nel 2016.