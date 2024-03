BORIS JOHNSON, AL SERVIZIO DI SUA MAESTÀ – LA NUOVA VITA DELL’EX PREMIER BRITANNICO DA AGENTE SEGRETO: HA AVUTO UN FACCIA A FACCIA CON IL PRESIDENTE VENEZUELANO, NICOLAS MADURO, PER CONVINCERLO AD ALLENTARE LA COOPERAZIONE PETROLIFERA CON LA RUSSIA, E A NON FORNIRE ARMI O MUNIZIONI A MOSCA – “BOJO” SI TROVAVA IN VACANZA AI CARAIBI ED HA APPROFITTATO PER FARE UNA CAPATINA A CARACAS. MA IL SUO TENTATIVO RISCHIA DI NAUFRAGARE SUL NASCERE…

boris johnson alla commissione di inchiesta sul covid

(ANSA) - Rischia di naufragare sul nascere - a causa delle indiscrezioni e del clamore mediatico suscitato nel Regno Unito - la missione segreta a Caracas attribuita all'ex primo ministro britannico, protagonista a quanto racconta la stampa britannica di un incontro col presidente venezuelano Nicolas Maduro: operazione (forse velleitaria) che sarebbe stata concordata con ambienti occidentali per verificare la possibilità di rompere il ghiaccio con l'erede di Hugo Chavez e cercare di strapparlo almeno in parte all'influenza di Vladimir Putin.

Il faccia a faccia si è svolto un mese fa mentre BoJo era in vacanza nei Caraibi, come svelato per primo dal Sunday Times e poi da altri media. Un portavoce dell'ex premier Tory lo ha del resto confermato, pur sostenendo che l'ospite si sarebbe limitato a sollecitare garanzie sulla "democraticità delle prossime elezioni" locali e a perorare la causa della sovranità dell'Ucraina, dove Johnson mantiene relazioni di stretta fiducia con il presidente Volodymyr Zelensky.

nicolas maduro referendum per l annessione dell esequibo

Ma secondo i media dell'isola, egli in effetti risulterebbe coinvolto in un tentativo di ricucitura con Maduro (dopo l'uscita di scena di Juan Guaidò, l'esponente di opposizione che a suo tempo l'Occidente aveva riconosciuto come 'presidente' al posto suo) per provare a convincerlo ad allentare la cooperazione petrolifera fra Paesi produttori con la Russia; e soprattutto a non fornire armi o munizioni a Mosca, come Londra teme possa fare.

MADURO PUTIN

Il Regno possiede d'altronde una qualche leva nei confronti di Caracas, avendo a suo tempo congelato un deposito aureo che lo Stato venezuelano custodiva nel Regno Unito, nel momento in cui Usa ed Europa sostenevano a spada tratta Guaidò. Il governo britannico attuale nega comunque che quella di Johnson sia stata una visita "ufficiale"; ma ammette che questi ha in effetti informato il ministro degli Esteri, David Cameron. Mentre nessuno al momento chiarisce chi abbia pagato l'aereo privato messo a disposizione dell'ex premier per questo viaggio.

BORIS JOHNSON BORIS JOHNSON

MADURO PUTIN xi jinping nicolas maduro 4 nicolas maduro referendum per l annessione dell esequibo nicolas maduro referendum per l annessione dell esequibo