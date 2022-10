POSTA! - CARO DAGO, QUAND'È CHE SI PARLA DI LUCIDA PAZZIA? PROPRIO QUANDO PER OTTENERE GLI EFFETTI DESIDERATI SI USANO RISOLUZIONI TOTALMENTE SQUILIBRATE. E' COME SE PER UCCIDERE UN TOPO CHE TI È ENTRATO IN CASA FACESSI SALTARE IN ARIA LA CASA, CON TUTTI GLI ABITANTI DENTRO, TU COMPRESO! IL DESTINO DI BERLUSCONI È SEGNATO: LA CASA SALTERÀ IN ARIA, CON ENTRAMBI DENTRO, LUI E IL TOPO (NON LA TOPA STAVOLTA!) MA GIORGETTA FUORI, A GODERSI LO SPETTACOLO…