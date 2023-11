BORN IN THE USA? NO, BORN IN THE RSA! – LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 77ENNE DONALD TRUMP SI BASA SULL’ACCUSA RIVOLTA A BIDEN DI ESSERE TROPPO VECCHIO (MA "SLEEPY JOE" HA SOLO TRE ANNI IN PIÙ DI LUI) – "THE DONALD" NON È MESSO TANTO MEGLIO - L’IRONIA DE “LA STAMPA” CHE IMMAGINA ALCUNE GAFFE DI TRUMP: “È UNA VERGOGNA CHE UNA SALSA DELIZIOSA COME L'HUMMUS ABBIA BOMBARDATO ISRAELE" - "SECONDO ME IL PRESIDENTE SPAGNOLO MATTARELLAS È MOLTO PIÙ SEXY DI TAYLOR SWIFT"

Estratto dell’articolo di Marina Viola per “La Stampa”

TRUMPBUSTO - MEME BY EMILIANO CARLI

La campagna elettorale di Donald Trump (77 anni) si basa sostanzialmente su un punto fondamentale: il presidente Joe Biden (80 anni) è troppo vecchio per sostenere un altro mandato. "È incoerente, sbaglia tutto", dice l'ex presidente davanti a una folla di fan, mentre cerca di imitare il suo rivale fingendo di non sapere come scendere dal palco.

In effetti, Biden di gaffe ne ha fatte molte. Ma anche Trump, soprattutto negli ultimi mesi, non scherza. Durante un comizio strapieno di suoi seguaci, dice: "Un grosso saluto a un posto in cui in passato abbiamo ricevuto molti voti", e poi sbaglia il nome del paese e anche dello Stato. Dice poi che Victor Orban è il leader turco, che nel 2016 ha vinto contro Obama (invece che Hillary Clinton) e a un'altra innumerevole folla nel New Hampshire di non votare. Ecco come è messo in questi giorni:

"Ho già taroccato le macchine elettroniche per votare: vinco con trentasette milioni di voti in più rispetto a Biden. Così impara a essere più bravo di me". […]

DONALD TRUMP IN CARCERE - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

"Secondo me il presidente spagnolo Mattarellas è molto più sexy di Taylor Swift".

"Un grosso saluto a un posto in cui in passato abbiamo ricevuto molti voti. Grazie, Argentina!"

[…]

"È una vergogna che una salsa deliziosa come l'hummus abbia bombardato Israele, dove tra l'altro se ne mangia molto".

"Alle elezioni del 2016 ho battuto quel rompicoglioni di Barack Obama, quest'anno batterò anche Bushe Carter. E Biden, muto".

"Vivala fi*a!". […]

donald trump arrestato meme. meme sulla sconfitta di donald trump 14 donald trump meme DONALD TRUMP MEME donald trump meme meme sulla sconfitta di donald trump 26 meme sulla sconfitta di donald trump 10 meme sulla sconfitta di donald trump 19