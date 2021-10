BOSCHI DI PIZZO: MA DOV'E' BERRUTI? LA MADONNINA DI LATERINA VOLA ALL’EXPO 2020 A DUBAI (SENZA IL FIDANZATO) E SFODERA UN ABITO IN PIZZO BIANCO DA URLO CON SCARPINA DORATA. I SUOI FAN PIU' STYLISH, CHE L'AVEVANO CRITICATA PER LO CHEMISIER SFOGGIATO IN AULA, STAVOLTA HANNO APPREZZATO: ORMAI E' PIU' INFLUENCER DI MODA CHE POLITICA – LA STOCCATA AL M5S: “I GRILLINI SONO FINITI” (MA PURE ITALIA VIVA NON STA BENISSIMO)

MARIA ELENA BOSCHI A DUBAI

Maria Elena Boschi si è confermata una regina di stile. Dopo l’abito in pizzo nero con il quale aveva sorpreso il pubblico a Porta a Porta, la deputata ha osato ancora con il genere spostandosi però sul bianco. L’occasione, dopotutto, era speciale: è stata infatti una delle grandi protagoniste del padiglione italiano di Expo 2020 a Dubai.

Maria Elena Boschi, il mini dress in pizzo

Le immagini che sono arrivate direttamente dagli Emirati Arabi sono comparse sul suo Instagram personale, nel quale ha voluto condividere un riassunto di queste giornate nelle quali la Città di Firenze è stata al centro delle celebrazioni del padiglione italiano a Expo con l’artigianato, l’università e le imprese.

L’abito di pizzo che ha voluto indossare per l’occasione ha lasciato senza fiato. Il bianco del vestito non ha messo in evidenza la sua bellezza, sempre così fresca e raffinata, ma anche gli ultimi timidi accenni di abbronzatura rimasti dopo i giorni trascorsi nella spiaggia. A completare il look, delle decollété classiche oro abbinate all’ampia pochette.

Per Maria Elena Boschi, non è la prima prova in pizzo. La deputata di Italia Viva aveva già osato con questo look durante una delle ospitate a Porta a Porta di ottobre, nella quale però scelse il nero. Sempre molto attenta al look e agli abbinamenti, non ha mancato anche di deludere per il suo stile non sempre centrato, com’era accaduto nel caso dello chemisier che aveva indossato in Aula e che non aveva soddisfatto le aspettative dei fan dei suoi outfit.

L’amore con Giulio Berruti

Oltre all’impegno in Parlamento, che prosegue da anni, Maria Elena Boschi è balzata agli onori della cronaca anche per la sua intensa storia d’amore con l’attore Giulio Berruti. I due sono usciti allo scoperto praticamente subito e senza il timore che questo sentimento venisse rovinato dal clamore del gossip.

Esauritosi l’interessamento dei primi tempi, a seguito del quale erano più volte comparsi sulle pagine dei giornali, i due si stanno godendo il loro amore lontani da chiacchiere e fotografi se si fa eccezione per le ultime immagini pubblicate da Diva e Donna che li ha visti insieme in quel di Ponza negli ultimi stralci d’estate.

