BOTTURA FA FREDDURA - CALENDA ATTACCA NUOVAMENTE RENZI DOPO CHE HA ASSUNTO LA DIREZIONE DE IL RIFORMISTA: "OGGI NON LO COMPRO, COSÌ GLI DIMEZZO LE COPIE VENDUTE"...

Luca Bottura per “la Stampa”

MATTEO RENZI E CARLO CALENDA

Polemiche a Mirandola (Modena) per la sfilata di figuranti in divisa nazista durante le celebrazioni per il 25 aprile. La domanda sorge spontanea: cosa ci va a fare il sottosegretario Bignami a Mirandola il 25 aprile?

Solo il Governo italiano, ieri, ha sostenuto all'europarlamento la legge omofoba dell'Ungheria di Orban. Alla domanda se pensa di importarla anche in Italia, Giorgia Meloni avrebbe risposto: "Magiari!".

LA CHAT AI DI GIANROBERTO CASALEGGIO

Calenda attacca nuovamente Renzi dopo che ha assunto la direzione de Il Riformista: "Oggi non lo compro, così gli dimezzo le copie vendute".

Intanto la nuova Unità diretta da Piero Sansonetti non riassorbirà nessuno dei giornalisti licenziati quando Renzi decise di far chiudere il giornale. Per coerenza col jobs-act, probabilmente.

Davide Casaleggio ha lanciato Chat Grc, un'intelligenza artificiale che permetterà ai grillini o ex tali di dialogare con suo padre, Gianroberto. Il prossimo passo è un'intelligenza artificiale che permetta di dialogare con Alessandro Orsini, ma al momento non esistono ancora server abbastanza capienti per contenere tutto il suo ego.

Segreteria Pd, problemi organizzativi dopo l'ingresso Sandro Ruotolo: non si sa dove mettere le 200 persone urlanti che normalmente sostano alle sue spalle.

DAVIDE CASALEGGIO PARLA DI GIUSEPPE CONTE

Schlein: "La nuova segreteria sarà un problema per Meloni". Base riformista: "Base riformista sarà un problema per Schlein".