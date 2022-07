DAGONEWS - DICONO CHE A BERLUSCONI SIA ANDATA DI TRAVERSO L’USCITA DI MARA CARFAGNA DA FORZA ITALIA - IL CAV SA CHE LA SUA PUPILLA VALE L’1% DI VOTI IN CAMPANIA. PER CONVINCERLA A RESTARE NEL PARTITO, IL BANANA LE AVEVA OFFERTO LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE IL CANDIDATO GOVERNATORE ALLE PROSSIME REGIONALI IN CAMPANIA, OLTRE AD ALCUNI POSTI SICURI IN LISTA PER LEI E I FEDELISSIMI - MARA CARFAGNA HA ASPETTATO A DIRE ADDIO (PER NON SOVRAPPORSI ALLA NON AMATA GELMINI) E SI E' MESSA AL LAVORO PER CREARE UN... - IL MALCONTENTO DI MARINA BERLUSCONI PER LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI E VERSO LO STRAPOTERE DI LICIA RONZULLI