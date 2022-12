BOTTURA FA FREDDURA - QUAL È LA DIFFERENZA TRA QATAR E ARABIA SAUDITA? CHE IL QATAR NELLE VALIGIE CI METTE I CONTANTI, L'ARABIA SAUDITA I GIORNALISTI - GIORGIA MELONI, CHE IERI HA INIZIATO LE SUE COMUNICAZIONI ALLA CAMERA CON 20' DI RITARDO, HA DATO LA COLPA AL TRAFFICO, DI FATTO SCARICANDO LA RESPONSABILITÀ SU GUALTIERI. LA PROSSIMA È CHE SI PRESENTI A BRUXELLES DICENDO CHE LA LEGGE DI BILANCIO GLIEL'HA MANGIATA UN CINGHIALE…

Luca Bottura per “La Stampa”

L'Argentina ha raso al suolo la nazionale croata, che aveva festeggiato l'accesso alla semifinale intonando canzoni neo-naziste. Sarà stata la mano de Dios.

Qual è la differenza tra Qatar e Arabia Saudita? Che il Qatar nelle valigie ci mette i contanti, l'Arabia Saudita i giornalisti.

Qual è la differenza tra la fusione nucleare e il Pd? Entrambi derivano da infinite scissioni, ma il Pd è da mo' che non produce più alcuna energia.

Matteo Salvini non sarà parte civile al processo per diffamazione contro Roberto Saviano perché la sua richiesta è arrivata in ritardo. Probabilmente pensava bastasse un tweet.

Lo stesso Salvini ha attaccato la serie "The bad guy" in cui il Ponte sullo Stretto crolla per infiltrazioni mafiose. Tutta invidia: voleva farlo crollare lui. Tra l'altro l'attacco di Salvini a "The bad guy" è storico: è la prima volta che una fiction se la prende con un'altra a mezzo stampa.

Questione Qatar, il Pd starebbe pensando di tenere il congresso fischiettando.

Giorgia Meloni, che ieri ha iniziato le sue comunicazioni alla Camera con 20' di ritardo, ha dato la colpa al traffico, di fatto scaricando la responsabilità su Gualtieri. La prossima è che si presenti a Bruxelles dicendo che la Legge di Bilancio gliel'ha mangiata un cinghiale.

L'Obiettivo trasporti di Concordia Sagittaria (VE) ha fatto arrivare ieri in Laguna un Tir completamente nero con l'effigie di Mussolini e la scritta "Il Duce". La curiosità: la tappa finale è stata a Dongo.

