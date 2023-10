11 ott 2023 13:57

BOTTURA FA FREDDURA! "EX ESPONENTI DI ITALIA VIVA ARRESTATI PER ESTORSIONE A CAIVANO: LI HANNO BECCATI PERCHÉ DI PIZZO CHIEDEVANO SOLO IL 2 PER CENTO” – “DOPO LA SUA USCITA DA ITALIA VIVA, L'EX MINISTRA ELENA BONETTI HA CRITICATO L'EGOCENTRISMO DI RENZI. A BREVE DOVREBBE SCOPRIRE CHE L'ACQUA BOLLE A 100 GRADI” - "POLEMICHE DOPO CHE PATRICK ZAKI HA DEFINITO 'SERIAL KILLER' IL LEADER ISRAELIANO NETANYAHU. IN EFFETTI I SERIAL KILLER NE UCCIDONO UNO ALLA VOLTA"