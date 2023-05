BOTTURA FA FREDDURA – DOPO L'IRRITAZIONE PER LE ACCUSE DI OMOFOBIA DEL PREMIER CANADESE TRUDEAU, PALAZZO CHIGI ABBASSA I TONI: "È STATA SOLO UNA SIMPATICA FROCIATA" – MATTEO RENZI STAREBBE PER INVIARE VOLONTARI DI ITALIA VIVA NELLE ZONE ALLAGATE: "SIAMO I MIGLIORI NEL PORTARE LA GENTE DA UNA SPONDA ALL'ALTRA" – CANNES, TRIONFO SULLA CROISETTE PER IL NUOVO FILM DI HARRISON FORD: "INDIANA JONES E QUOTA CENTO MALEDETTA"

Estratto dell'articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

Dopo l'irritazione per le accuse di omofobia del premier canadese Trudeau, Palazzo Chigi abbassa i toni: "È stata solo una simpatica frociata".

Era dal 2011 che le dimissioni di Berlusconi non mi facevano tanto piacere.

Tutto pronto per il progetto del Ponte sullo Stretto imperniato – come ha detto il fratellista Rampelli – all'identità e ai valori nazionali. Per la precisione, i valori nazionali verranno murati dentro ai piloni come sempre.

L'alternativa è fare i piloni a mandolino, come ha suggerito Silvio Berlusconi. Aggiungendo: "Quanti ricordi".

In realtà Berlusconi avrebbe potuto aggiungere "quanti ricordi" anche sulla battuta precedente.

Matteo Renzi starebbe per inviare volontari di Italia Viva nelle zone allagate: "Siamo i migliori nel portare la gente da una sponda all'altra".

La coincidenza: dopo il concerto di Ferrara nonostante la tragedia in corso in Emilia-Romagna, Bruce Springsteen è stato sommerso da un "The river" di me**a.

Ieri sera al Tg1 il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, ha attribuito il disastro in Romagna "al cambiamento climatico di cui tanto si parla ed è già in corso", aggiungendo che "bisogna reagire in termini di prevenzione". Da oggi gestirà un chiringuito a Ladispoli.

Cannes, trionfo sulla Croisette per il nuovo film di Harrison Ford: "Indiana Jones e quota cento maledetta".

Stupore al Foro Italico per la tennista ucraina che ha dedicato al suo Paese la vittoria sull'avversaria russa. Lo stupore viene dal fatto che la russa ha subito replicato dedicando il prossimo successo ad Alessandro Orsini.

