4 ago 2023 16:05

BOTTURA FA FREDDURA – “L'ESECUTIVO CONFERMA: TAXI GRATIS FUORI DALLE DISCOTECHE PER CHI HA BEVUTO. TRA L'ALTRO È UN OTTIMO MODO PER VEDERNE IL DOPPIO” – “IL GOVERNO HA VOTATO PER ERRORE UNA PROPOSTA SULLA VALUTAZIONE DI UNA TASSA PATRIMONIALE. DOPO AVER VALUTATO IL PATRIMONIO DI TUTTI I COMPONENTI DEL GOVERNO, HA DETTO DI NO” – “PROBLEMI PER IL PROSSIMO VIAGGIO IN ISRAELE DI GIORGIA MELONI: IN OMAGGIO AL 2 AGOSTO, INSISTE PER ATTERRARE SULLA PISTA PALESTINESE…”