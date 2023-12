BOTTURA FA FREDDURA – “L'IRA DI MELONI PER IL TRENO DI DRAGHI, MACRON E SCHOLZ HA UNA MOTIVAZIONE SEMPLICE: LOLLOBRIGIDA CERCÒ, INVANO, DI FARLO FERMARE A CIAMPINO. DA PREMIERATO A BIVACCO DI MANIPOLI, A VOLTE, È UN ATTIMO” – “FORZA ITALIA INSISTE: VERSARE A CHI AVEVA RICHIESTO IL 110 I FONDI PER TERMINARE LE OPERE. PARE SIA L'UNICO MODO PER COMPLETARE IL RESTAURO DELLA SANTANCHÉ”

LUCA BOTTURA

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

La Corte Costituzionale albanese sospende l'accordo con l'Italia sui campi di concentramento per migranti. Finirà che saremo noi a prendere i gommoni per andare a vivere in un Paese civile.

L'ira di Meloni per il treno di Draghi, Macron e Scholz ha una motivazione semplice: Lollobrigida cercò, invano, di farlo fermare a Ciampino. Da Premierato a bivacco di manipoli, a volte, è un attimo.

Nel nuovo libro di Carlo Calenda c'è scritto che Renzi barattò alcune poltrone

per i suoi in cambio del voto a La Russa come presidente del Senato. E non è tutto: Pippo Baudo è un gran professionista.

Resta comunque l'idea che Renzi possa aver aiutato un neofascista per trarne vantaggio: di solito certe cose le fa per passione.

[…] Forza Italia insiste: versare a chi aveva richiesto il 110 i fondi per terminare le opere. Pare sia l'unico modo per completare il restauro della Santanché.

