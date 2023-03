9 mar 2023 18:21

BOTTURA FA FREDDURA – “L'UNIONE EUROPEA HA DATO IL PERMESSO DI CONSUMARE ANCHE PRODOTTI SCADUTI E IL PD HA GUADAGNATO IL 2, 6 PER CENTO. COINCIDENZE? IO NON CREDO” – “IERI SILVIO BERLUSCONI HA VENDUTO AGLI ANGELUCCI ‘IL GIORNALE’, CHE PERÒ TEORICAMENTE ERA DI PAOLO BERLUSCONI PER NON VIOLARE LA LEGGE MAMMI. SEMBRA UNA BATTUTA, È CIÒ CHE ABBIAMO ACCETTATO PER QUARANT'ANNI SENZA BATTER CIGLIO…”