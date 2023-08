BOTTURA FA FREDDURA – “ABBATTUTO L’AEREO DI PRIGOZHIN: VACILLA L’ALIBI DEL GENERALE VANNACCI” – “SI LAMENTA DI NON POTER PIÙ CHIAMARE ‘RICCHIONI’ GLI OMOSESSUALI. PENSI AGLI OMOSESSUALI CUI TOCCA ANCORA CHIAMARLO GENERALE” – “IERI SERA VANNACCI HA MONOLOGATO IN DIRETTA SU RETE 4: OGGI INVECE, PER IMPEDIRE LA DITTATURA DELLE MINORANZE, NASCE SUL DIGITALE TERRESTRE IL CANALE ‘VANNACCI NEWS 24”

LUCA BOTTURA

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

Abbattuto l'aereo di Prigozhin: vacilla l'alibi del generale Vannacci.

Stupore in Sardegna per la festa sessista in cui una ragazza ricoperta di cioccolato è stata servita come dessert: che ci faceva il generale Vannacci in Sardegna?

[…] Vannacci si lamenta […] di non poter più chiamare "ricchioni" gli omosessuali. Pensi agli omosessuali cui tocca ancora chiamarlo generale.

ROBERTO VANNACCI

Polemiche per le parole di Putin durante l'intervento al vertice dei BRICS: "Paola Egonu non rappresenta l'Italia". Putin ha anche detto di aver invaso l'Ucraina per fermare uno sterminio. O almeno così c'è scritto nel suo nuovo libro: "La Russia all'incontrario".

[…] La risposta definitiva alla domanda provocatoria, dopo lo stupro di gruppo a Palermo, su "a cosa serva quel pezzo di carne che penzola tra le gambe": a scrivere libri all'incontrario.

[…] L'altra sera il generale Vannacci ha condotto il Tg1 delle 20, ospitando bonariamente anche altri servizi. Dopo le prime iniziative, tace invece il Ministro Crosetto: forse Vannacci non l'ha più autorizzato a parlare. Ieri sera, invece, Vannacci ha monologato in diretta su Rete 4: oggi invece, per impedire la dittatura delle minoranze, nasce sul DTT il canale "Vannacci News 24".

ROBERTO VANNACCI - VIGNETTA BY MANNELLI il video di Yevgeny Prigozhin dall africa diffuso il 21 agosto 2023 LA MORTE DI EVGENIJ PRIGOZHIN VISTA DA NATANGELO L AEREO DI PRIGOZHIN CHE SAREBBE ATTERRATO A MOSCA rotta jet su cui avrebbe viaggiato prigozhin LO SCHIANTO DELL'AEREO SU CUI VIAGGIAVA EVGENIJ PRIGOZHIN I PASSAGGI INCRIMINATI DEL LIBRO DI ROBERTO VANNACCI, IL MONDO AL CONTRARIO MEME SU EVGENIJ PRIGOZHIN schianto aereo sul quale viaggiava prigozhin 6 MEME SU ROBERTO VANNACCI BY IL GRANDE FLAGELLO AEREO SU CUI VIAGGIAVA EVGENIJ PRIGOZHIN CLASSIFICA DEI LIBRI SU AMAZON - 22 AGOSTO 2023 LO SCHIANTO DELL'AEREO SU CUI VIAGGIAVA EVGENIJ PRIGOZHIN roberto vannacci a diario del giorno 1 vannacci