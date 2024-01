BOTTURA FA FREDDURA – “ACCA LARENTIA: MELONI TACE ANCORA SULL'ACCADUTO. RISPETTO ALL'ANTIFASCISMO, DEL RESTO, MANCO È ARRIVATA ALL'ABC. FIGURARSI L'ACCA” – “CALCIO, PROSEGUE LA FUGA DI TALENTI DAL CAMPIONATO SAUDITA. LA SITUAZIONE È COSÌ SERIA CHE PRESTO BIN SALMAN POTREBBE FONDARE ‘SAUDI PRO LEAGUE VIVA’” – “PROBLEMI PER LA SEGRETARIA PD DURANTE LE PROVE PER IL CONFRONTO: METÀ DEL SUO STAFF È CADUTO IN UNA PROFONDA NARCOLESSIA E TOCCHERÀ SOSTITUIRLO…”

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

LUCA BOTTURA

[…] Acca Larentia: […] Meloni tace ancora sull'accaduto. Rispetto all'antifascismo, del resto, manco è arrivata all'abc. Figurarsi l'acca.

Meno male che la seconda carica dello Stato ha prontamente espresso indigna… ah, no?

[…] Dopo Bruno Vespa, anche Nicola Porro si candida per ospitare il derby Meloni-Schlein. Prima o poi, comunque, dovrebbe offrirsi anche un giornalista.

acca larentia

Problemi per la segretaria Pd durante le prove per il confronto: metà del suo staff è caduto in una profonda narcolessia e toccherà sostituirlo.

Luca Sardella, di recente tornato in auge su Raiuno, ha dichiarato a un settimanale di parlare tutti i giorni con la Madonna. E non è tutto: quando la Madonna è occupata, parla con la sorella Arianna.

Abuso d'ufficio, che passi o no la linea di Nordio, Salvini è tranquillo: "Per non abusarne, in ufficio non ci sono mai andato".

LUCA SARDELLA NELLA COPERTINA DI MARIA CON TE

Calcio, prosegue la fuga di talenti dalla "gabbia dorata" del campionato saudita. La situazione è così seria che presto Bin Salman potrebbe fondare "Saudi Pro League Viva".

Disney annuncia una riedizione italiana di "Chi ha incastrato Roger Rabbit". Battuta chiave: "Sei felice di vedermi o vai a una festa con l'onorevole Delmastro?".

bin salman renzi le vittime di acca larentia Luca e Daniela Sardella acca larentia Luca Sardella Luca Sardella Luca Sardella LUCA SARDELLA LUCA SARDELLA Luca Sardella commemorazione vittime vittime della strage di acca larentia 1 commemorazione vittime vittime della strage di acca larentia 3 acca larentia 1