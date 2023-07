BOTTURA FA FREDDURA – “CASO EMANUELA ORLANDI, TUTTO CHIARITO SULLO ZIO PRESUNTO MOLESTATORE: L'HA INTERROGATO LA RUSSA E PROSCIOLTO PERSONALMENTE” – “FORZA ITALIA CROLLA SOTTO AL 6%. ORMAI È IL CENTROTAVOLA DEL COSIDDETTO CENTRO-DESTRA” – “L'ITALIA È L'UNICO PAESE OCSE IN CUI I SALARI SONO CALATI RISPETTO A 30 ANNI FA E SONO SCESI DEL 7,5 PER CENTO SOLO NELL'ULTIMO ANNO. STA' A VEDERE CHE LA GENTE NON TROVA CAMERIERI E OPERAI PERCHÉ LI PAGA UNA FAVA SECCA”

LUCA BOTTURA

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

Polemiche su Rainews 24 per la copertura insufficiente del caso La Russa. Incredulo il direttore: «Eppure avevo cercato di coprirla completamente».

La Russa senior pronto a mettere il bromuro nei mojito del figlio: «D'ora in poi invece che Apache ti chiamerai "Toro Sedato"».

Caso Emanuela Orlandi, tutto chiarito sullo zio presunto molestatore: l'ha interrogato La Russa e prosciolto personalmente.

ignazio e leonardo la russa

[…] L'Italia è l'unico Paese Ocse in cui i salari sono calati rispetto a trent'anni fa e sono scesi del 7,5 per cento solo nell'ultimo anno. Sta' a vedere che la gente non trova camerieri e operai perché li paga una fava secca.

[…] Forza Italia crolla sotto al 6%. Ormai è il centrotavola del cosiddetto centro-destra.

Fitto rassicura sulla quarta rata del Pnrr: «Non prendiamo manco la terza». […]

MARIO MENEGUZZI - ZIO DI EMANUELA ORLANDI IDENTIKIT DELL UOMO CHE FU VISTO PARLARE CON EMANUELA LA SERA DEL SUO RAPIMENTO EMANUELA ORLANDI 3 IGNAZIO E LEONARDO APACHE LA RUSSA NATALINA ORLANDI TRE PICCOLI INDIANI - MEME BY EMILIANO CARLI EMANUELA ORLANDI antonio tajani ppe antonio tajani ppe IGNAZIO LA RUSSA BY NATANGELO ignazio la russa in versione avvocato - fotomontaggio I DUE ROGITI PER LA VILLA A FORTE DEI MARMI COMPRATA E POI VENDUTA DALLA MOGLIE DI IGNAZIO LA RUSSA E DA DIMITRI KUNZ FIDANZATO DI DANIELA SANTANCHE