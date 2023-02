14 feb 2023 13:24

BOTTURA FA FREDDURA – “IL CENTRO È ANDATO COSÌ MALE CHE RENZI SAREBBE PRONTO, DOPO IL RITIRO DEL ’16, A TORNARE IN POLITICA. IL LEADER DI ITALIA VIVA COMUNQUE NON SI DISPERA: ‘RYAD BENE CHI RYAD ULTIMO’” – “LOMBARDIA, ANNULLATI I FESTEGGIAMENTI DI FORZA ITALIA: UN PULLMAN A PIENO CARICO SI AGGIRA PER LA REGIONE” – “IL DATO DI FORZA ITALIA NE INCUPISCE IL LEADER: STAVOLTA NON GLI È RIUSCITO DI MOSTRARE IL PIRELLONE”