25 lug 2023 16:03

BOTTURA FA FREDDURA – “CLAMOROSO ERRORE PROCEDURALE NEI SONDAGGI CHE DANNO L'OPPOSIZIONE UNITA DAVANTI A MELONI: ITALIA VIVA È CONTEGGIATA NELL'OPPOSIZIONE” – “SVELATO IL SEGRETO DEL BUON RISULTATO DEL PSOE IN SPAGNA: ‘ABBIAMO CHIESTO INDICAZIONI AL PD, POI ABBIAMO FATTO L'ESATTO CONTRARIO’” – “IERI TROMBE D'ARIA E MORTI IN LOMBARDIA. GIAMBRUNO: ‘VISTO CHE NON ERA COSÌ CALDO?’”