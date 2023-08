BOTTURA FA FREDDURA – “COGNATI, ‘MARITI’: MELONI PUNTA SULLA FAMIGLIA, MA MI SA CHE HA SBAGLIATO MIRA” – “ANDREA GIAMBRUNO HA SOSTENUTO CHE LE DONNE UBRIACHE, SE LE VIOLENTANO, UN PO' SE LA CERCANO. LA SUA PRECISAZIONE DOPO LE INEVITABILI POLEMICHE PUÒ ESSERE RIASSUNTA IN QUESTA IMMAGINE: ‘TIP TAP SUL MERDONE’. QUANTO MENO NON SI È ANCORA DEFINITO GIANGIORDANO GIAMBRUNO” – “MARCELLO DE ANGELIS SI È DIMESSO DAL RUOLO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL LAZIO, ROCCA. LA CLASSICA NOTIZIA-BOMBA…”

Giambruno, giornalista e compagno del Premier, "Se eviti di ubriacarti eviti anche di incorrere in problematiche (strupro) in cui trovi il lupo" pic.twitter.com/SiYJq3b0i5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 29, 2023

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

[…] Andrea Giambruno in Meloni ha sostenuto che le donne ubriache, se le violentano, un po' se la cercano. La sua precisazione dopo le inevitabili polemiche può essere riassunta in questa immagine: "Tip tap sul mer*one". Quanto meno il conduttore di Rete 4 non si è ancora definito Giangiordano Giambruno.

La curiosità: ieri, sul Wikizionario, alla voce "non essere all'altezza" è comparsa una foto di Andrea Giambruno.

Cognati, "mariti": Meloni punta sulla famiglia, ma mi sa che ha sbagliato mira.

Marcello De Angelis si è dimesso dal ruolo di portavoce del presidente del Lazio, Rocca. La classica notizia-bomba.

[…] L'ex ministro Calderoli ha pubblicato sui social una lettera di "minacce" della mafia firmata "siamo la mafia". Indagati Totò e Peppino. A rilento le indagini sulla lettera di "minacce" a Calderoli: in Procura non riescono a smettere di ridere. […]

