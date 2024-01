19 gen 2024 16:53

BOTTURA FA FREDDURA – “DAGOSPIA RIVELA CHE PER PRESENTARE IL CALENDARIO DELL'ESERCITO SONO STATE USATE LE MUSICHE EMOZIONALI DELLE CLIP DI GIORGIA MELONI, COMPOSTE DA UN MUSICISTA RUSSO. SI TRATTEREBBE DI UN CERTO RICINOFF” – “IERI LA RUSSIA HA ATTACCATO L'ITALIA PER VIA DEI SALUTI ROMANI AD ACCA LARENTIA. DEV'ESSERE UNA VENDETTA PER LA SIAE NON PAGATA AL COMPOSITORE DELLA MELONI” – “IL PIANO PANDEMICO DELLA DESTRA, DOPO CHE DA DUE ANNI CI POLVERIZZANO LA UALLERA CON I ‘BAVAGLI’, PREVEDE UN LOCKDOWN IN CASO DI EMERGENZA. PRATICAMENTE SONO ‘PARACULI PRIMA E DOPO IL 25 SETTEMBRE’””