MINCHIA, CHE SPRECO! – A BRUXELLES C’È UN PALAZZO ACQUISTATO DALLA REGIONE SICILIA PER QUASI 1 MILIONE E 800 MILA EURO IN CUI CI LAVORA SOLO UNA PERSONA - L’IMMOBILE, CHE COSTA 20 MILA EURO ANNUI SOLO DI SPESE CONDOMINIALI, DOVEVA SERVIRE AI RAPPRESENTATI DELLA REGIONE PER CURARE I RAPPORTI POLITICI E LA COMUNICAZIONE DELLA SICILIA IN EUROPA MA L'EX PRESIDENTE DELLA REGIONE, E ORA MINISTRO, NELLO MUSUMECI HA TAGLIATO IL PERSONALE...