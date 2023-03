L’OPPOSIZIONE AZZANNA PIANTEDOSI PER COLPIRE SALVINI – PD, M5S E TERZO POLO PER UNA VOLTA UNITI CONTRO IL MINISTRO DELL’INTERNO. LA GRILLINA VITTORIA BALDINO PUNZECCHIA IL “CAPITONE”: “PERCHÉ SCAPPA DAL PARLAMENTO COME UN CONIGLIO E NON SI ASSUME LE SUE RESPONSABILITÀ?” – PER ORA NON CI SARÀ NESSUNA MOZIONE DI SFIDUCIA. ANCHE PERCHÉ, COME SCRIVE MARCELLO SORGI, “A STRETTA NORMA DI LEGGE, LA CONDOTTA TENUTA NELLA NOTTE DELLA TRAGEDIA, SE NON PROPRIO IRREPRENSIBILE È STATA REGOLARE”