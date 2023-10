BOTTURA FA FREDDURA – “DOPO IL NO DI CALENDA ALLE LISTE COMUNI PER LE EUROPEE, ITALIA VIVA MINACCIA DI SEPARARE I GRUPPI. GIÀ ACQUISTATO UN MICROSCOPIO ELETTRONICO” – “PER STABILIRE LE PUNTATE SUL MILAN, GLI SCOMMETTITORI VERIFICAVANO SE SALVINI AVESSE TWITTATO GLI AUGURI AI ROSSONERI. IN CASO AFFERMATIVO, GIOCAVANO SECCO SUGLI AVVERSARI”

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

Luca Bottura

Salvini si è molto lamentato per l'ingresso in Italia, nel 2011, del terrorista che ha colpito a Bruxelles. Solo che nel 2011 la legge in vigore era la Bossi-Fini e al Governo c'era la Lega. Appresa la notizia, si starebbe schiaffeggiando a due a due finché non diventano dispari.

La curiosità: per stabilire le puntate sul Milan, gli scommettitori verificavano se Salvini avesse twittato gli auguri ai rossoneri. In caso affermativo, giocavano secco sugli avversari.

CARLO CALENDA E MATTEO RENZI

[…] Dopo il no di Calenda alle liste comuni per le Europee, Italia Viva minaccia di separare i gruppi. Già acquistato un microscopio elettronico.

[…] Dopo Mauro Corona, Fabrizio Corona: in Italia per fare ascolti vige sempre la Monarchia.

