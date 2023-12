BOTTURA FA FREDDURA – “DOPO I PANDORI, LE UOVA. PRATICAMENTE I FERRAGNEZ STANNO MENANDO IL TORRONE” – “MELONI È COSÌ ATTENTA A DISTRARRE IL PAESE COL CASO FERRAGNI CHE STAREBBE PER SCATENARE L'ATTACCO FINALE: 'ALTRO CHE SOLDI DELLA BENEFICENZA: IN REALTÀ QUELLA HA PRESO IL MES'" – “MATTEO RENZI, CHE COL 2% VIENE INTERVISTATO H24 OVUNQUE, SI È LAMENTATO IERI DELL'OSCURAMENTO MEDIATICO DI CUI SAREBBE VITTIMA. A ‘STO PUNTO…”

LUCA BOTTURA

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

[…] Matteo Renzi, che col 2 per cento viene intervistato h24 praticamente ovunque, si è lamentato ieri dell'oscuramento mediatico di cui sarebbe vittima. A ‘sto punto voglio sapere in base a quale complotto ancora non mi hanno consegnato il Pulitzer per questa rubrica.

Dopo i pandori, le uova. Praticamente i Ferragnez stanno menando il torrone.

chiara ferragni e il pandoro balocco

Meloni è così attenta a distrarre il Paese col caso Ferragni che starebbe per scatenare l'attacco finale: "Altro che soldi della beneficenza: in realtà quella ha preso il Mes".

[…] Il professor Orsini ha stilato ieri la classifica dei 10 personaggi che gli stanno più sulle balle. Contro ogni aspettativa, non c'è Putin.

[…] Il colmo: Marco Liorni, che prenderà il posto di Pino Insegno all'Eredità, ha dichiarato che da giovane votava Capanna. E non è tutto: era talmente di sinistra che ci pagava pure l'Imu.

