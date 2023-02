BOTTURA FA FREDDURA – “PER FESTEGGIARE L'ASSOLUZIONE, PARE CHE BERLUSCONI ABBIA ORGANIZZATO UNA CENA ELEGANTE. SIAMO DA CAPO, LA PROCURA HA GIÀ APERTO UN FASCICOLO” – “RUBY RUBACUORI: ‘NON SONO MAI STATA UNA PROSTITUTA’. OGGETTIVAMENTE, COSTANO MOLTO DI MENO” – “SCAMBIO DI PRIGIONIERI, IERI, TRA MOSCA E KIEV. SE FUNZIONA, PROVERANNO ANCHE TRA AZIONE E ITALIA VIVA. PROSEGUONO TRA L'ALTRO LE MINACCE DI MATTEO RENZI A CARLO CALENDA: IERI GLI HA PROMESSO SOSTEGNO LEALE”

LUCA BOTTURA

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

Per festeggiare l'assoluzione, pare che Berlusconi abbia organizzato una cena elegante. E niente: siamo da capo, la Procura ha già aperto un fascicolo.

[…] Per uno scambio in cancelleria, Delmastro risulta indagato per aver distrutto le rose sul palco di Sanremo e Blanco per aver svelato documenti segreti sul caso Cospito. Del resto entrambi se la sono cantata.

Ruby Rubacuori: "Non sono mai stata una prostituta". Oggettivamente, costano molto di meno.

MATTEO RENZI CARLO CALENDA

Scambio di prigionieri, ieri, tra Mosca e Kiev. Se funziona, proveranno anche tra Azione e Italia Viva. Proseguono tra l'altro le minacce di Matteo Renzi a Carlo Calenda: ieri gli ha promesso sostegno leale. […]

