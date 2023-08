BOTTURA FA FREDDURA – “IL GENERALE VANNACCI, COME GIÀ IL PORTAVOCE EX TERRORISTA DEL PRESIDENTE DEL LAZIO, SI È PARAGONATO A GIORDANO BRUNO. BUON PER LUI: SE LO CACCIANO A PEDATE, PUÒ SEMPRE FIRMARE PER LAZIO” – “INCERTA L’IDENTITÀ DEI TURISTI FUGGITI SENZA PAGARE DA UN RISTORANTE ALBANESE. PARE CHE ALLONTANANDOSI ABBIANO PROMESSO DI ABBASSARE LE ACCISE SULLA BENZINA…”

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

luca bottura (2)

[…] il generale Vannacci […], […] come già il portavoce ex terrorista del presidente del Lazio, si è paragonato a Giordano Bruno. Buon per lui: se, come sarebbe giusto, lo cacciano a pedate, può sempre firmare per Lazio.

Vannacci si è lamentato che le frasi sono estrapolate dal suo libro. Per me il Bologna dovrebbe ingaggiare quanto prima un terzino e un centravanti che faccia salire la squadra, il generale Vannacci è un odioso razzista, fascista, misogino, xenofobo, che andrebbe congedato domani con disonore, e se ci scappa penso possa essere utile anche un laterale offensivo per dare il cambio a Orsolini. Ora però non estrapolate dal mio pensiero solo quello che vi garba.

roberto vannacci a diario del giorno.

In ogni caso il libro del generalissimo va fortissimo nelle vendite su Amazon, nel reparto "oggetti per la sicurezza": lo appoggi sul cruscotto e i lavavetri se la danno a gambe.

È diventato virale un video in cui alcuni turisti italiani fuggono senza pagare da un ristorante albanese. Incerta l'identità, ma pare che allontanandosi abbiano promesso di abbassare le accise sulla benzina.

starsky e hutcheese meme di carli su meloni salvini e accise I PASSAGGI INCRIMINATI DEL LIBRO DI ROBERTO VANNACCI, IL MONDO AL CONTRARIO salvini accise benzina il video del 2019 di giorgia meloni sulle accise 3 salvini e le accise sulla benzina 4 MEME SU ROBERTO VANNACCI BY IL GRANDE FLAGELLO roberto vannacci 3 il mondo al contrario roberto vannacci roberto vannacci a soldati ditalia 5 LUCA BOTTURA