10 feb 2023 16:16

BOTTURA FA FREDDURA – “GIORGIA MELONI IN EUROPA È COME IL DOPOFESTIVAL: LA PIAZZANO ALLE DUE DI NOTTE NONOSTANTE L'INDUBBIA PROFESSIONALITÀ E OGGETTIVAMENTE POSSA REGALARE MOLTO BUONUMORE. ANCHE SE, PER RECUPERARE CREDIBILITÀ INTERNAZIONALE, AL PROSSIMO SUMMIT SAREBBE MEGLIO MANDARE FIORELLO” – “LE PRIMARIE DEL PD INVECE SONO COME IL FESTIVAL DELL'ANNO SCORSO: LE GUARDI PER PARLARNE CON GLI AMICI, MA SUBITO DOPO TI DIMENTICHI CHI HA VINTO…”