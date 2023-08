31 ago 2023 16:30

BOTTURA FA FREDDURA – “GOLPE MILITARE IN GABON. O, COME PREFERISCONO CHIAMARLO RENZI E MELONI, ‘PREMIERATO’” – “GIAMBRUNO INSISTE SULLE DONNE CHE SI UBRIACANO E TROVANO IL LUPO. CHI ACCENDA RETE 4 QUANDO C’È LUI, DI SICURO NON TROVA UNA VOLPE” – “GOVERNO PRONTO A CEDERE ANCHE MONTEPASCHI. FASSINO: ‘ALLORA, AVEVAMO UNA BANCA?’” – “DANIELA SANTANCHÉ SALDERÀ I DEBITI DELLA SUA AZIENDA IN DIECI ANNI: OPEN TO ‘TENGO FAMIGLIA’…”