16 nov 2023 17:53

BOTTURA FA FREDDURA – “IL GOVERNO HA ANNUNCIATO DI AVER CREATO UN MILIONE DI POSTI DI LAVORO. NON È INCREDIBILE CHE LA FAMIGLIA MELONI SIA COSÌ NUMEROSA?” – “È ATTIVA INPA, L'APP CHE PERMETTE DI ISCRIVERSI AI CONCORSI PUBBLICI DA SMARTPHONE. PER VINCERLI, RESTA COMUNQUE MOLTO PIÙ UTILE L'APP ‘COGNATO’. SOLO CHE QUANDO FA MINCHIATE DIVENTA PIÙ DIFFICILE DA SCARICARE” – “LA GNAM DI ROMA, DI CUI HA DA POCO PRESO POSSESSO LA DESTRA METTENDO IN SCENA LA SOLITA SAGRA SU TOLKIEN, STA PER CAMBIARE NOME IN OMAGGIO AI NUOVI POTENTI: SI CHIAMERÀ GNAM GNAM…”