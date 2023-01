19 gen 2023 15:13

BOTTURA FA FREDDURA – “UN GROTTESCO ANZIANO CHE HA FATTO FORTUNA GRAZIE ALLA SICILIA, DALLA BATTUTA PRONTA, CIRCONDATO SOLO DA FEDELISSIMI, NON SI RASSEGNA ALLA VECCHIAIA, HA I CAPELLI TRAPIANTATI, UNA PASSIONE SENILE PER LE PILLOLE BLU, HA GODUTO DI OGNI GENERE DI COPERTURA ISTITUZIONALE, POPOLARISSIMO IN LARGHE ZONE DEL PAESE, DA SEMPRE A PROPRIO AGIO CON LA POLITICA. E QUESTO MANCO L'ABBIAMO VOTATO”