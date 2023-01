27 gen 2023 13:30

BOTTURA FA FREDDURA – “IERI IL PRESIDENTE DEL SENATO HA PREANNUNCIATO QUERELA A DAGOSPIA PER AVER DATO CONTO DELLA FAIDA IN FRATELLI D'ITALIA DI CUI A MOMENTI SCRIVE PURE IL SECOLO: LA GIUSTIZIA È UGUALE PER GLI ALTRI” – “ANCORA IN DUBBIO L'ESTENSIONE AI BIDELLI DEGLI STIPENDI DIFFERENZIATI PER ZONE: ORA LA PENDOLARE NAPOLI-MILANO RISCHIA DI NON POTERSI PAGARE IL BIGLIETTO PER ARRIVARE IN STAZIONE”