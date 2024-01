23 gen 2024 12:46

BOTTURA FA FREDDURA – “IERI SERA MELONI HA CONDOTTO "QUARTA REPUBBLICA" SU RETE 4. BRAVISSIMA. UN PO' MOSCIO PORRO COME COMPARSA” – “IL MINISTRO NORDIO: ‘IN ITALIA LA CORRUZIONE È PIÙ PERCEPITA CHE REALE’. PERCEPITA, PER LA PRECISIONE, IN BANCONOTE DI PICCOLO TAGLIO NON SEGNATE” – “OLTRE 8 MILIONI DI EURO DEL 2 PER MILLE AL PD. È LA PRIMA VOLTA CHE UN DEFUNTO, INVECE DI LASCIARLA, RICEVE UN'EREDITÀ”