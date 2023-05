16 mag 2023 15:38

BOTTURA FA FREDDURA – “A IMPERIA VOLA SCAJOLA. TANTO PER ATTERRARE SI È COSTRUITO UN AEROPORTO APPOSTA” – “SGARBI ELETTO SINDACO DI ARPINO. A QUESTO PUNTO GLI MANCANO SOLTANTO OVINDOLI E SOLBIATE OLONA, E HA FINITO IL GIRO” – “AMMINISTRATIVE: SI CONFERMA IL RUOLO DEL TERZO POLO COME AGO DELLA BILANCIA. IL PROBLEMA CHE ANCHE IERI L'AGO È STATO PRODITORIAMENTE INSERITO IN LUOGHI POCO AMENI…”