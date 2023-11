25 nov 2023 18:56

BOTTURA FA FREDDURA – “INSPIEGABILE ACCANIMENTO DI REPORT CONTRO IL SENATORE GASPARRI, CHE NON AVREBBE DICHIARATO IL SUO RUOLO DI PRESIDENTE IN UN'AZIENDA DI INTELLIGENCE. PER UNA VOLTA CHE GASPARRI FA QUALCOSA DI INTELLIGENCE” – “IERI MELONI HA FATTO ILLUMINARE PALAZZO CHIGI CON IL NUMERO 1522: È IL NUMERO DI VOLTE IN CUI HA DETTO DI VOLER USCIRE DALL'EURO PRIMA DI SOSTENERE CHE NON RICORDAVA DI AVERLO MAI DETTO…”