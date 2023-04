“BISOGNA ANCHE AVERE IL CORAGGIO DI DIRE 'NO' AL RIARMO AL QUALE STIAMO PURTROPPO ASSISTENDO” - PAPA FRANCESCO, NEL MESSAGGIO DI AUGURI DI PASQUA SCRITTO PER “L’ESPRESSO”, INVOCA LA SMILITARIZZAZIONE: “SOLO FERMANDO LA CORSA AGLI ARMAMENTI, CHE SOTTRAE RISORSE DA IMPIEGARE PER COMBATTERE LA FAME E LA SETE E PER GARANTIRE CURE MEDICHE A CHI NON NE HA, POTREMO SCONGIURARE L’AUTO-DISTRUZIONE DELLA NOSTRA UMANITÀ. AL CRITERIO DELL’ASSENZA DI GUERRA CHE SI REGGE SULL’EQUILIBRIO DEGLI ARMAMENTI DOBBIAMO SOSTITUIRE IL PRINCIPIO CHE LA VERA PACE SI PUÒ COSTRUIRE NELLA FIDUCIA…”