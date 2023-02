IN EUROPA L’ITALIA E' STATA RETROCESSA IN SERIE B DA MACRON & SCHOLZ E ORA LA MELONI DEVE SCEGLIERE DA CHE PARTE STARE: CON L’EUROPA INTEGRATA CHE VOGLIONO FRANCIA E GERMANIA O CON QUELLA SOVRANISTA DI UNGHERESI E POLACCHI (QUESTI ULTIMI SUOI ALLEATI NEL GRUPPO DEI CONSERVATORI) - LA DUCETTA NON VUOLE ACCETTARE L’IDEA CHE I RAPPORTI DI FORZA CONTANO E CHI, COME L’ITALIA DEI MELONI, NON HA PESO INTERNAZIONALE (A DIFFERENZA DI QUELLA DI DRAGHI) DEVE SCENDERE A PATTI ED USARE LA DIPLOMAZIA - GIORGIA ISOLATA NEL PARLAMENTO EU SU MIGRANTI, FONDO SOVRANO UE, HUB DEL GAS E ORA IL RINVIO SUI BALNEARI - OVVIO CHE ZELENSKY PREFERISCA ATTOVAGLIARSI CON MACRON E SCHOLZ CHE GLI DANNO MISSILI E CARRARMATI, NOI NO (ANZI, GLI ROMPIAMO IL CAZZO PURE PER UN VIDEO A SANREMO)