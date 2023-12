BOTTURA FA FREDDURA – “IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA AVREBBE IN ANIMO DI SPENDERE TRE MILIARDI DEL PNRR. QUANDO SI TRATTA DI SPENDERE, VA COME UN TRENO. E NON SI FERMA MAI” – “A NATALE L’ESTRUSIONE IL LIBRO DI VANNACCI È STATO SUPERATO DAL VOLUME ‘CRIMINI E MISTERI DA RISOLVERE MENTRE FAI LA CACCA’. PRATICAMENTE IL SEQUEL” - "CONTE HA SMENTITO DI AVER TELEFONATO A DI MAIO: 'DEL RESTO, NON LO CONOSCO E NON SIAMO MAI STATI AL GOVERNO INSIEME'"

LUCA BOTTURA

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

Il dottor Bassetti, altrimenti detto "lo yoyo del Covid", ha pubblicato su X un post per asserire perentoriamente che bisogna dire "Buon Natale" e non "Buone Feste" altrimenti non si è veri italiani.

Questo per spiegare il "chissenefrega" lampeggiante che campeggia da alcuni giorni nei nostri cieli.

la polemica natalizia di matteo bassetti

Bassetti, peraltro, ha sprecato sin troppi caratteri per un concetto molto più semplice: "Cos'ha Vannacci più di me per essere candidato alle Europee?".

A proposito: il generalissimo ha finito la licenza ed è tornato al lavoro in affiancamento per il suo nuovo di ruolo di "Capo di Stato Maggiore alle Fregnacce".

Tra l'altro, durante l'abbuffata letteraria natalizia, l'estrusione stampata di Vannacci è stata superata in testa alle classifiche dal volume "Crimini e misteri da risolvere mentre fai la cacca". Praticamente il sequel.

lo chiamavano trenita meme su francesco lollobrigida by emiliano carli il giornalone la stampa

[…] Il Ministro Lollobrigida avrebbe in animo di spendere tre miliardi del Pnrr per il suo staff all'Agricoltura. Quando si tratta di spendere, va come un treno. E non si ferma mai.

Giuseppe Conte ha smentito di aver telefonato a Di Maio per cercare sponde nella confutazione delle bugie meloniane sul Mes. "Del resto - ha aggiunto - non lo conosco e non siamo mai stati al Governo insieme". […]

TAROCCO - ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA COME CHIARA FERRAGNI E FEDEZ - MEME BY EMILIANO CARLI il treno di spade meme su francesco lollobrigida by emiliano carli per il giornalone la stampa

matteo bassetti legge il suo libro in spiaggia