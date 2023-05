BOTTURA FA FREDDURA – “IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA HA RIPETUTO IERI CHE BISOGNA ‘TUTELARE L'ETNIA ITALIANA’. PRESTO LA NOMINA DI UN SOTTOSEGRETARIO AL MANDOLINO” – “INDIGNAZIONE DIFFUSA PER LO SPOT CHE PROMUOVE L'USO DI UN SEX TOY PER CELEBRARE LA FESTA DELLA MAMMA. LOLLOBRIGIDA: ‘MAI A FAVORE DELLA CARNE SINTETICA’” – “CHIARITA LA DINAMICA DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO ESPLOSE IERI A MILANO: LE AVEVA ORDINATE SALA PER RIANIMARE IL PD”

LUCA BOTTURA

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

[…]Il ministro Lollobrigida ha ripetuto ieri che bisogna "tutelare l'etnia italiana". Presto la nomina di un sottosegretario al mandolino.

Indignazione diffusa per lo spot che promuove l'uso di un sex toy per celebrare la festa della mamma. Lollobrigida: "Mai a favore della carne sintetica".

[…]

Luca Barbareschi ha confermato ieri l'intervista in cui sosteneva che in Italia c'è chi ha usato il #metoo per farsi pubblicità. Ad esempio Luca Barbareschi.

[…] Chiarita la dinamica delle bombole di ossigeno esplose ieri a Milano: le aveva ordinate Sala per rianimare il Pd.

LE FRASI DI LOLLOBRIGIDA SULL ETNIA ITALIANA DA TUTELARE - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Chiariti anche i motivi per cui Zelensky domani vedrà a Roma prima il Papa e poi il presidente Mattarella: "Ho preferito lasciare per ultima la possibilità di un aiuto soprannaturale"

milano esplosione di un furgone in via pier lombardo 3 francesco lollobrigida funerali andrea augello milano esplosione di un furgone in via pier lombardo 2 LA NUOVA VIGNETTA DI NATANGELO SUL CASO LOLLOBRIGIDA - MELONI