BOTTURA FA FREDDURA

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

GIORGIA MELONI ALLA TRASMISSIONE DI BRUNO VESPA CINQUE MINUTI

[…] Dopo una settimana, ce n'è abbastanza per commentare il programma condotto da Giorgia Meloni dopo il Tg1 delle 20: non male, a parte la puntata in cui era ospite Bruno Vespa.

Al G20 di Nuova Delhi il pubblico è esploso in una sonora risata per l'uscita di un noto caratterista russo, Sergej Lavrov, che ha sostenuto la teoria della Russia aggredita dell'Ucraina. Del resto, quando c'è Lavrov in giro, qualcosa esplode sempre.

Duro j'accuse del coraggioso Marcello Veneziani al defunto Maurizio Costanzo. Tocca rivalutarlo. Costanzo, dico.

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov al g20 di new delhi

La svolta green sulle auto rinviata in Europa grazie all'opposizione italiana. Era prevista per il 2035. Ma tanto per quella data non ci saremo più noi.

Dopo che Piero Fassino ha parlato di bluff della minaccia nucleare russa, impennata nella vendita dei bunker antiatomici.

Oggi Lucio Dalla compie ottant'anni. Tra le tante canzoni, ricordiamo quella che dedicò al Fratellista Rampelli e alla sua idea di fermare i migranti chiamandoli al cellulare: «Telefona tra vent'anni».

rampelli meloni fabio rampelli piero fassino