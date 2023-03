22 mar 2023 15:08

BOTTURA FA FREDDURA – “IL PD È CRESCIUTO AL 20,4 PER CENTO. OGGI LA DIREZIONE STRAORDINARIA AL NAZARENO PER CAPIRE COSA PUÒ ESSERE ANDATO STORTO” – “AUMENTANO I RUMORS SUL POSSIBILE RITORNO DI MASSIMO GILETTI IN RAI: VICINO A VIALE MAZZINI SAREBBE IN COSTRUZIONE UN HANGAR PER BOEING 767 IN GRADO DI OSPITARE L'EGO DEL CONDUTTORE” – “PEDOFILO CONDANNATO A MILANO PER ABUSI SU SEI BAMBINE. MA ALMENO, SECONDO LA DOTTRINA MOLLICONE, NON AVEVA MAI AVUTO FIGLI IN MATERNITÀ SURROGATA”