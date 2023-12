BOTTURA FA FREDDURA – “IL RAGAZZO IMMAGINE ROBERTO VANNACCI, CHE DI SECONDO LAVORO FA IL GENERALE DELL'ESERCITO, SI È LAMENTATO DELLA LIBERTÀ DI PAROLA CHE GLI SAREBBE PRECLUSA, E L'HA FATTO SU TUTTI I CANALI E I GIORNALI DEL GLOBO TERRACQUEO. URGE NUOVA DEFINIZIONE: PARÀ-CULO” – “SANGIULIANO AVREBBE DIFFIDATO RADIO1 DAL PRENDERLO IN GIRO ‘PERCHÉ LAUREATO IN GIURISPRUDENZA’. IL TITOLO DELLA SUA TESI FA ANCORA GIURISPRUDENZA: ‘CODICE CIVILE E PENALE, COME CAVARSELA IN DIBATTIMENTO AVENDO LETTO SOLO LA COPERTINA’…”

luca bottura (2)

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

Dopo l'utilizzo dell'espressione "spezziamo le reni alle correnti dei magistrati" da parte dell'onorevole Delmastro, giungono a sorpresa le dimissioni di Mussolini

da Fratelli d'Italia: "Fossi ancora al mondo, probabilmente sarei più moderato".

[…] La curiosità: "No al salario minimo" in inglese di traduce "Jobs-act".

IL GENERALE ROBERTO VANNACCI

Il ragazzo immagine Roberto Vannacci, che di secondo lavoro fa il generale dell'esercito, si è lamentato ieri della libertà di parola che gli sarebbe preclusa, e l'ha fatto praticamente su tutti i canali e i giornali del globo terracqueo. Urge nuova definizione: Parà-Culo.

[…] Giusta lamentela del Ministro Sangiuliano, che avrebbe diffidato una trasmissione di Radio1 dal prenderlo in giro "perché laureato in Giurisprudenza". Tra l'altro il titolo della sua tesi fa ancora giurisprudenza: "Codice Civile e Penale, come cavarsela in dibattimento avendo letto solo la copertina".

[…] Novecento morti di Covid in un mese, ma Palazzo Chigi ha una strategia: "Facciamo come quelli sul lavoro,basta non parlarne".

