30 mar 2023 13:12

BOTTURA FA FREDDURA – “L’UE AVREBBE NUOVE PERPLESSITÀ SUL PNRR ITALIANO: PARE CHE L'ABBIAMO CHIESTO IN VALIGETTE CONTENENTI BANCONOTE DI PICCOLO TAGLIO NON SEGNATE CON SERIE NON CONSECUTIVE” – “PRONTA L'ENNESIMA DEROGA PER I BALNEARI: LE CONCESSIONI VERRANNO MESSE A GARA, MA LA GARA SARÀ ARBITRATA DA BYRON MORENO” - DOPO IL FILM PORNO A SUA INSAPUTA, EMERGONO NUOVE RIPRESE IMBARAZZANTI PER HOUELLEBECQ: CI SAREBBE UN VIDEO IN CUI PARTECIPA ALLA DIREZIONE PD…”